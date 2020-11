Onze Duivelse spelersrapporten sinds het WK onder de loep: Alderweireld koning van de ‘zesjes’, beste collectieve prestatie tegen Schotland

Bij elke wedstrijd van de nationale voetbalploeg deelt onze redactie punten uit aan de Rode Duivels die op het veld stonden. Of het nu om een vriendschappelijke interland tegen Ivoorkust ging of om een kwalificatiematch voor de Final Four in de Nations League, na elke wedstrijd werden door onze Rode Duivels-watcher Niels Poissonnier in eer en geweten punten uitgedeeld.