Onze chef voetbal ziet dit tweeluik als niet meer dan een statusupdate: “En de vraagtekens zijn veelvuldiger geworden”

Buitenlands voetbal Ook Lukaku ontsnapt niet aan welkomstri­tu­eel: ‘Big Rom’ zingt en krijgt handen op elkaar van ploegmaats

Terug van weggeweest. Na een woelig seizoen bij Chelsea is Lukaku opnieuw een speler van Inter, de club waar de Rode Duivel van 2019 tot 2021 furore maakte en die hij in 2021 de titel schonk. Zoals elke nieuwkomer bij de Nerazzurri moest ook Lukaku een liedje zingen, een traditie bij veel clubs. ‘Big Rom’ koos voor ‘Te Boté’ van Karen Méndez. Het nummer viel in de smaak bij zijn ploegmaats en al snel kreeg hij de handen op elkaar.

19 juli