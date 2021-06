Onze chef voetbal ziet dat Lukaku blijft verbazen: “Romelu orkestreerde zoals Cruijff vroeger, maakte acties zoals Van Basten en werkte af zoals Gerd Müller”

Rode Duivels INTERVIEW. Chris Van Puyvelde blikt terug op EURO 2016, ontslag Wilmots en aanstel­ling Martínez: “Ik voelde snel dat er frustra­ties waren”

5 juni “Iedereen was ervan overtuigd dat we die match moesten pakken.” Chris Van Puyvelde (61) - de toenmalige technisch directeur van de KBVB - over de nachtmerrie tegen Wales op het EK 2016. “Ik wist dat ik nadien met een serieus verslag moest komen.”