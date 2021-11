Onze chef voetbal ziet dat Eden Hazard opnieuw de grote verliezer van het interlandluik is: “Hoe is het zó kunnen misgaan?”

Rode Duivels Bezongen in Brussel, maar een thema tot in Madrid: de immer vrolijke Eden Hazard heeft echt wel een mentale deuk gekregen

Wat hij ook doet, de spotlights blijven op hem schijnen. Of hoe zelfs zonder zélf te praten, het in de marge van de kwalificatie voor Qatar 2022 maar opnieuw over één man ging: Eden Hazard (30). “Ja, hij is een andere voetballer geworden...”

14 november