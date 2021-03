Onze chef voetbal zag hoe Jérémy Doku dé grote uitblinker was: “Hij boekt best nog geen zomervakantie”

Rode Duivels Jérémy Doku, dribbelko­ning der Belgen: “Mijn eerste training bij Anderlecht? Iedereen was in shock”

23:00 The only way is up voor Jérémy Doku (18). Een open babbel met de zelfbewuste Rode Duivel van Stade Rennais, die zich tegen Wit-Rusland onomstotelijk in de kijker speelde. “Ik ben de beste dribbelaar van de Ligue 1. Niet slecht in een competitie met Neymar en Mbappé, hé.”