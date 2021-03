Onze chef voetbal wil na het EK niet in het worstcasescenario belanden: “Laat maar, de wereld is al gek genoeg”

Salaris Werken in marketing en communica­tie: hoeveel verdien je en welke functiepro­fie­len hebben ze nodig?

22 maart Werken voor een reclamebureau of mediabedrijf spreekt tot de verbeelding. De werkelijkheid is misschien niet altijd even glamoureus als het lijkt, maar uitdagend en divers zijn de jobs sowieso. Bovendien valt ook het gemiddelde brutoloon goed mee. Jobat.be bekijkt de jobmogelijkheden en het loon dat daar bijhoort.