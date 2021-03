Onze chef voetbal werpt een blik op de EK-kaarten van Martínez: “Kampioenen? Alle puzzelstukjes moeten samenvallen”

Voetbal Marc Degryse over de blessure van Eden Hazard: “Het EK wordt problema­tisch”

3 februari Eden Hazard ligt opnieuw in de lappenmand. Onze analist Marc Degryse schat zijn toestand in. “Hij geraakt maar niet in conditie. Dat heeft uiteraard te maken met een gebrek aan voorbereiding en dat is het gevolg van anderhalf jaar sukkelen bij Real. Als we als Belgen vooruit kijken, dan wordt het EK problematisch.”