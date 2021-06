Onze chef voetbal vraagt zich af hoé trots we mogen zijn op de prestatie tegen Portugal: winning ugly... dat mag (niet)



Rode DuivelsThe day after. De Rode Duivels klopten eergisteren Portugal na een heuse veldslag. Dat weet u. Onze chef voetbal zag hoe dat toch maar met de hakken over de sloot was. ‘Winning Ugly’. Of we zo de ‘Grand Slam’ kunnen winnen, dat valt te betwisten. “‘Sexy Belgium’ van drie jaar geleden op het WK in Rusland is... – ja, wat ís het geworden?”