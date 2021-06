Onze chef voetbal vindt dat Hazard morgen geen titularis mag zijn: “Zijn invalbeurt tegen Rusland was geen Goddelijke Verschijning”

Rode DuivelsGenoeg is stilaan genoeg. Er komt een moment dat het gedaan is met lachen - tijd om te presteren. Dat schrijft onze chef voetbal Stephan Keygnaert, één van de allergrootste bepleiters, over Eden Hazard. “Hij staat voor het belangrijkste anderhalfjaar uit zijn voetballoopbaan.” Lees hieronder waarom.

Het was ergens vorige week. Eden Hazard geeft één van zijn vele exclusieve interviews. Ditmaal voor RTBF. Terwijl Hazard vertelt, komt Yannick Carrasco aangelopen en hij roept doorheen het interview: ‘Campeones, campeones!’ – een verwijzing naar de titel van Atlético Madrid. Hazard laat het gebeuren, grijnst eens.

U moet zich nu eens inbeelden dat Cristiano Ronaldo op dezelfde stoel zit – onze sympathieke collega Pierre Deprez van RTBF zou het graag hebben. En zijn ploegmaat bij de nationale ploeg Pepe (FC Porto) komt tijdens het interview hem jennen met de uitschakeling van Juventus door Porto in de Champions League. Pepe zou niet ver lopen...

Hierbij schrijft één van de allergrootste bepleiters van Eden Hazard dat genoeg stilaan genoeg is, en dat er een moment komt dat het gedaan is met lachen en tijd om te presteren.

Eden Hazard staat voor het belangrijkste anderhalfjaar uit zijn voetballoopbaan. Dit EK en de Wereldbeker in Qatar eind volgend jaar, met tussenin zijn derde seizoen bij Real Madrid, zullen bepalen of Hazard finaal een tafelgenoot van Leo Messi was, dan wel dat hij aan het bijzettafeltje zat naast jongens als Griezmann, Bale...

Et alors, Eden?

Quote Dit EK en de Wereldbe­ker in Qatar, met tussenin zijn derde seizoen bij Real Madrid, zullen bepalen of Hazard finaal een tafelge­noot van Leo Messi was, dan wel dat hij aan het bijzetta­fel­tje zat

Er moet ons toch iets van het hart. Omtrent de invalbeurt van Hazard tegen Rusland. Die moet in de juiste context geplaatst worden. Wat Hazard in die twintig minuten toonde, was krek hetzelfde als wat we van hem zagen in de wedstrijd tegen Osasuna op 2 mei.

Na zijn prestatie in die match schreven...

‘Lavenir.net’: ‘Eden Hazard en grande forme (...) Eden Hazard semble avoir retrouvé toutes ses sensations’ (Eden Hazard in grote vorm (...) Eden Hazard lijkt zijn beste vorm teruggevonden te hebben)

‘Walfoot.be’: ‘L’inspiration géniale d’Eden Hazard’ (De geniale inspiratie van Eden Hazard)

‘Het Belang van Limburg’: ‘Vinnige Eden Hazard (...) De Rode Duivel speelde een puike wedstrijd’

‘Diario AS’: ‘El Belga demostró estar preparado’ (De Belg bewees dat hij klaar is)

‘MARCA’: ‘Hazard ya está aquí’ (Daar is Hazard)

Kortom, het is niet juist dat de invalbeurt van Hazard tegen Rusland een Goddelijke Verschijning was. Hazard heeft de afgelopen twee jaar tussen de plensbuien door wel vaker momenten van opklaring gekend. Zoáls tegen Osasuna anderhalve maand geleden. Door dié wedstrijd raakte Zinédine Zidane overtuigd om drie dagen later Hazard aan de aftrap te brengen van de Champions League-wedstrijd op Chelsea. We kennen het resultaat: Eden was een spook op Stamford Bridge.

Hierbij schrijft één van de allergrootste bepleiters van Eden Hazard dat zijn aardige twintig minuten tegen de Russen geen enkele garantie bieden om te geloven dat de beste Hazard terug is.

Hazard ya está aquí? Neen.

De grootste vergissing die Roberto Martínez kan maken, is om te denken dat Hazard alweer de leeuwen kan verslaan.

Dat Zidane die fout maakte...

Maar toch niet Martínez?

En we begrijpen het wel, het zou een fout zijn uit (voetbal)liefde. Maar ‘liefde is’: voorzichtig zijn met Eden, laat hem nog maar wat in de luwte. Tot het stadium in het toernooi dat we niet meer zonder kunnen.

Kwartfinale tegen Italië, zoiets.

Intussen is in Spanje ook weer wat orde in de chaos gekomen. Real Madrid heeft helemaal niet de intentie (gehad) om Hazard actief op de transfermarkt te plaatsen. De club blijft overtuigd van de enorme kwaliteiten van Hazard. Veel meer is er in de club een diepgewortelde razernij tegenover Thomas Meunier, in wie Real Madrid het begin van alle kwaad ziet. Meunier vertelde enkele dagen geleden daarover een veelzeggende anekdote:

«Toen ik Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez ontmoette, zei ik vriendelijk ‘goeiedag’. Waarop Pérez antwoordde: ‘Jij hebt Hazard geblesseerd en je durft mij ‘goeie­dag’ te zeggen?’»

Hazard zelf verklapte vorig weekend hoe de nieuwe trainer van ‘De Koninklijke’ Carlo Ancelotti, hem een berichtje had gestuurd waarin hij sprak uit te kijken naar de samenwerking. Op de Spaanse radio vertelde Ancelotti ook dat hij komend seizoen de doorbraak van de echte Hazard verwacht.

De liefde blijft groot.

Allemaal zien we Eden Hazard graag.

Waardoor de waarheid soms kwetst. Uitgerekend na de bewuste wedstrijd tegen Osasuna sprak Jorge Valdano, wereldkampioen met Argentinië in Mexico in 1986, ex-trainer van Real Madrid, en vandaag analist in Spanje, opvallende woorden: «Het is juist dat Hazard dominant was aan de bal, betrokken was in de acties, maar ‘no le hemos visto en lo que él mejor maneja, el regate’ – we hebben hem niet zien doen wat hij het beste kan: dribbelen.»

Toen Martínez zondag voor de pers verscheen, vertelde hij hoe goed de medische data waren van Hazard: «Eden recupereert goed.» Data zijn belangrijk, maar wát voor Hazard ziet Martínez op training? Er kan pas sprake zijn van de échte Eden Hazard indien we weer de speler zien die met bal aan de voet twee, drie mensen dribbelt... – dat was óók niet het geval tegen Rusland.

Quote Wát voor Hazard ziet Martínez op training? Er kan pas sprake zijn van de échte Eden Hazard indien we weer de speler zien die bal aan de voet twee, drie mensen dribbelt... – dat was óók niet het geval tegen Rusland

In het laatste seizoen van Hazard bij Chelsea, 2018-2019, haalde Hazard van alle spelers in het internationale voetbal die per negentig minuten drie of meer dribbels ondernamen (twee of meer spelers uitschakelen in één beweging), het hoogste efficiëntiecijfer:

1. Eden Hazard • 61,04% geslaagde dribbels per negentig minuten • 4,04 dribbels per negentig minuten

2. Kingsley Coman • 59,6% geslaagde dribbels • 3,72 dribbels

3. Leo Messi • 57,56% geslaagde dribbels • 4,28 dribbels

4. Jadon Sancho • 56,78% geslaagde dribbels • 3,89 dribbels

5. Josip Ilicic • 54,17% geslaagde dribbels • 3,1 dribbels

6. Neymar • 51,72% geslaagde dribbels • 4,44 dribbels

(stats Driblab)

Sinds zijn komst naar Real Madrid is Hazard – zoals Valdano aangaf – zijn dribbelkunsten verleerd. Hij voetbalt vaak vanuit stilstand, en in de breedte van het veld, niet in de lengte.

Eden Hazard mag pas ‘ya está aqui’ verklaard worden, eenmaal hij in invalbeurten keer op keer toont dat de dribbelkoning in hem is wakker geworden.

Zover zijn we nog niet.

«Mijn vriend Jan was enthousiast over de twintig minuten van Hazard tegen Rusland – ikzelf vond de commentaren overal ietwat overdreven», stelt DPG-analist Marc Degryse.

«Ik ben het volkomen eens met de inschatting dat we ook in die invalbeurt niet de beste Hazard zagen. Ik vergelijk zijn situatie met die van Roger Federer. Federer vind ik de beste tennisser, net zoals ik Hazard de beste Belgische voetballer ooit vind. Is het realistisch dat Federer na zo een lange afwezigheid en een operatie aan de knie volgende maand zeven wedstrijden wint om Wimbledon op zijn naam te schrijven? Neen. Welnu, het is niet realistisch om te denken dat Hazard op dit EK in elke wedstrijd beslissend kan zijn. Het zal erop aankomen voor Martínez om Eden op het juiste moment het juiste aantal minuten te geven opdat hij de ploeg kan helpen. Ik vind niet dat de match tegen Denemarken een moment is om Hazard aan de aftrap te brengen. Hij speelde ámper twintig minuten tegen Rusland. De sprong naar een basisstek is te groot. Als we willen dat Hazard ons mee de titel bezorgt, moet heel omzichtig omgesprongen worden met hem.»

Liefde is: Eden Hazard beschermen.

