Onze chef voetbal stelt niet alles in vraag bij Rode Duivels, maar...: “Je wint geen EK met enkel Courtois, De Bruyne en Lukaku”

Rode Duivels Onze chef voetbal werpt een blik op de EK-kaar­ten van Martínez: “Kampioenen? Alle puzzelstuk­jes moeten samenval­len”

19 maart De selectie die Roberto Martínez deze middag vrijgeeft voor de drie WK-kwalificatie-interlands tegen Wales (24/3), Tsjechië (27/3) en Wit-Rusland (30/3) zal een inkijk geven in de EK-kaarten van de bondscoach. Voor wie vandaag niet wordt opgeroepen, is de kans 0,00000000005% dat hij eind mei wordt geselecteerd. Of waarom deze selectie voor een aantal (potentiële) internationals een beetje ‘do or die' is.