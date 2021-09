Onze chef voetbal schetst de gedachtenwereld van Roberto Martínez: “België heeft opnieuw 12 miljoen bondscoaches die het allemaal beter weten”

Rode DuivelsExact twee maanden zitten er tussen de Belgische EK-uitschakeling tegen Italië en de WK-kwalificatiematch in Estland. Van München tot Tallinn: onze chef voetbal Stephan Keygnaert over wat er in die periode allemaal door het hoofd van Roberto Martínez spookte en welke conclusies hij daaruit trekt. “Indien Martínez na de Nations League doorgaat, doet hij dat met zijn vertrouwde Franse assistent Thierry Henry. Indien niét, kan Henry, die de groep door en door kent én onder contract ligt, eenvoudig overnemen.”