Onze chef voetbal roept op: “De Gouden Generatie vraagt heus niet om meer respect, wél om nog één keer vertrouwen in hen te hebben”

Rode Duivels FOTOREEKS. De ploegmaats aan wie Dries Mertens ouderlijk advies kan vragen: de Rode Duivels met hun gezin

Er is met Dries Mertens een nieuwe (toekomstige) vader in de groep. Wanneer het niet over de bal of ploegtactiek gaat, dan is de kans groot dat het in de onderlinge gesprekken tussen de Rode Duivels over hun kroost gaat. De spelers van de Gouden Generatie met hun gezin, een bloemlezing.

12 november