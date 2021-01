Onze chef voetbal over de blessure van Witsel en de nationale ploeg: “Het knippen en plakken dreigt allemaal een beetje veel te worden voor Martínez”

Rode Duivels Roberto Martínez blikt vooruit op 2021: “Het wordt een exceptio­neel jaar voor Eden Hazard”

27 december Roberto Martínez heeft er een succesvol 2020 opzitten. De bondscoach gidste de Rode Duivels naar de Final Four van de Nations League en verloor slechts één keer, op bezoek bij Engeland. In een gesprek met VTM Nieuws blikt Martínez terug op het voorbije jaar én kijkt hij ook al eens vooruit naar 2021, dat bijzonder druk belooft te worden. “Mijn zwakte is dat ik 26 uur per dag aan voetbal zou kunnen besteden. Geen 24, maar 26.”