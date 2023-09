Onze chef voetbal is benieuwd wanneer Tedesco weer naar zijn gsm grijpt: “Comeback Alderweireld zou geen overbodige luxe zijn”

Johan Bakayoko liet hoofd niet op hol slaan in mercato en focust op Rode Duivels: “Met onze groep kunnen we alles winnen”

Johan Bakayoko (20) liet al fraais zien bij de Rode Duivels. Net als zijn linkerflankbuur Jérémy Doku was hij grof transferwild, maar hij bleef PSV trouw. Bij België betreurt hij dat zijn idool gestopt is: “Ik had graag dichtbij Eden Hazard gespeeld, nu kan ik alleen zijn video’s zien.”