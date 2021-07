Onze chef voetbal hoopt dat bondscoach Martínez nu durft doorselecteren naar Qatar: “De eliminatie komt niet als een volslagen verrassing, toch?”

Rode Duivels Dries Mertens blikt vooruit op speciale wedstrijd tegen ‘zijn’ Italië: “Ze mogen terecht favoriet genoemd worden, maar ik wil met België het toernooi winnen”

30 juni “Ik voel me een beetje Italiaan, ja", gaf Dries Mertens toe op de persconferentie in aanloop naar de kwartfinale tegen de Squadra Azzurra. De aanvaller bekende onder de indruk te zijn van Italië, maar uitte ook nog eens het geloof in de eigen selectie. Alleen over een eventueel familiebezoek wilde hij liever niets kwijt: “Dat is privé.”