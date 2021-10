Onze chef voetbal herbekeek België - Frankrijk: “Al die grote theorieën... overdrijven we niet een beetje?”

Rode DuivelsHet is vandaag één week geleden dat de Rode Duivels in Turijn een nachtmerrie beleefden. Van 2-0 naar 2-3 tegen Frankrijk. Sociale media ontploften, 11 miljoen bondscoaches verkondigden grote theorieën. Maar wat is er nu precies gebeúrd? Waarover praten we? Wij keken nog eens naar de bewuste tweede helft tegen ‘Les Bleus’. Volgt u even mee. Overdrijven we niet een beetje?