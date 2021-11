Onze chef voetbal blikt vooruit naar eerste ‘WK-selectie’: “Vanzeir? Dat zou — Martínez kennende — een verrassing zijn”

Rode Duivels Italiaanse pers: “Courtois bevestigt dat hij beste keeper ter wereld is” - “Gelukkig is België geen Spanje en viel De Bruyne slechts in”

Geen al te grote koppen in de Italiaanse pers zondag - het ging tenslotte toch maar over een troostfinale. De teneur is dat Italië een verdiende zege boekte, al beseffen ze in de laars maar al te goed dat dit Duivels waren zonder Lukaku en met De Bruyne als invaller. Lof voor Courtois, die voor Calciomercato net als Chiesa een 7 op 10 kreeg. Alleen Barella, maker van de knappe openingsgoal, kreeg meer punten.

11 oktober