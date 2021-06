Onze analist Marc Degryse kruipt in het hoofd van Roberto Martínez: “Zonder Eden en De Bruyne? Doe dan maar Carrasco en Doku”

“De kans dat ze spelen is fiftyfifty.” Trekt bondscoach Roberto Martinez een rookgordijn op, of raken KDB en/of Eden Hazard daadwerkelijk speelklaar voor de kwartfinale tegen de Azzurri? Marc Degryse laat zijn licht schijnen over de twee sterkhouders, de impact van hun eventuele afwezigheid en wie hen zou moeten vervangen: “Met of zonder die twee, dat zal toch doorslaggevend zijn wat onze kansen betreft. Je kan wel rekenen op een geweldige Courtois of Lukaku, of iemand anders die opstaat, toch is het hopen dat óf Hazard óf De Bruyne de wedstrijd haalt.”