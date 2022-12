ONWEZENLIJK! Argentinië van de hemel naar de hel en terug, Messi & co nieuwe wereldkampioen ondanks hattrick Mbappé

Wat een WK-finale! Emotionele rollercoaster. Onwezenlijk scenario, beslist in een thriller van een penaltyserie. 3-3 na 120 minuten, 4-2 na de strafschoppen. Dan toch in het voordeel van Messi, goed voor twee goals. Al deed WK-topschutter (7 goals) Mbappé nog beter met een ware hattrick. Maar uiteindelijk toch Messi’s ultieme kroon. Na zijn laatste WK-match voor de Albiceleste definitief God in Argentinië. Nu ook de wereldtitel op een haast ongeëvenaard palmares. In de voetsporen van Mario Kempes (1978) en Diego Maradona (1986) zijn land de allergrootste triomf bezorgd. Lionel Messi, el mas grande.

KIJK. Dolle vreugde in Argentinië

‘L’heure de gloire est arrivé’, titelde de Franse sportkrant L’Équipe zijn nieuwsbrief even voor de start van de WK-finale. Maar wat een tristesse nog geen uurtje later. Frankrijk was werkelijk nergens - ongezien. Geen schot tussen de palen. Deschamps kon de ogen nauwelijks geloven. Nog voor de rust haalde hij zowaar Giroud en Démbélé naar de kant. Die laatste had boter op het hoofd. Al was dat heel zachte smeerboter: zijn penaltyfout op Di María was een vederlichte. Argentiniës vijfde penalty al op dit WK: nog nooit kreeg een land meer strafschoppen op een mondiale eindronde. Messi miste alleen tegen Polen, niet tegen Frankrijk (1-0). Opnieuw had Scaloni het huiswerk perfect gemaakt, met Di María verrassend op links. En toen net die Di María nog voor de pauze een heerlijke aanval via Molino, Messi en Mac Allister binnenwerkte (2-0), was Messi meer dan op weg om de allermooiste bladzijde in zijn quasi ongeëvenaarde carrière te schrijven.

Volledig scherm © AP

De tweede helft leek lang een maat voor niets. Met de nadruk op leek, want plots was daar Frankrijk. Dan toch. Nog geen bal tussen de palen tot minuut 80, twee minuten later stond het plots 2-2. Onwaarschijnlijk. Eerst na een domme penaltyfout van Otamendi op de ingevallen Frankfurt-sneltrein Kolo Muani, wat later trapte Mbappé zijn tweede van de avond in het Lusail Stadium binnen. En hoe. Na een al even geweldige combinatie zoals de Argentijnse bij die 2-0, waren het nu Coman - ook al prima ingevalen en na nota bene balverlies van Messi - en Thuram die voorbereidden. De afwerking van Mbappé was fenomenaal. Zijn zevende, meteen ook goed voor de titel van WK-topschutter.

Volledig scherm © ANP / EPA

Een kat met zeven levens, ‘Les Bleus’. Een supermix van jeugdige snelheid en zakelijk métier. Van onversneden klasse, ook: nog binnen de 90 minuten had Rabiot er bijna 2-3 van gemaakt. Martínez met de grijparmen. Het hoofd waren ze kwijt, de Argentijnen. Het fluitsignaal als verlossing. Want in de verlengingen - en dat moet je ze nageven - nam Argentinië opnieuw de bovenhand. Met Messi als heerlijk tussenstation, miste de ingevallen Lautaro Martinez twee levensgrote kansen. Upamecano telkens met een ultiem blok.

Volledig scherm © REUTERS

Penalty’s leken onafwendbaar, tot Messi het dan toch opnieuw deed. Een intikker die pas achter de lijn weggewerkt werd (3-2). Het moet één van zijn lelijkste goals ooit zijn, maar deze goal zou toch volstaan voor WK-winst? Op de bank hield geen enkele Argentijn het dan al droog. Emoties liepen zelden zo hoog op. Maar nog was het verhaal niet geschreven, want daar was weer die andere geweldenaar. Hattrick Mbappé. Na zijn tweede penaltygoal (3-3), toen Montiel hands beging in de zestien. Alle kanten kon het uit. Alle kanten ging het uit. Kolo Muani kon eerst net niet bij een voorzet van Mbappé, wat later vond hij oog in oog met Martínez de doelman op de weg. Aan de overkant liet Lautaro met een unieke kopkans zijn ticket op ultieme WK-glorie onbenut.

Volledig scherm © AFP

In de penaltyreeks toonde Emiliano Martínez zich de betere van Hugo Lloris. Hij pakte de inzet van Coman, waarna Tchouaméni naast trapte. De Argentijnen hielden het hoofd koel, een scenario dat deed denken aan hun kwartfinale tegen Nederland. Uiteindelijk bracht Montiel de ultieme verlossing. De wereldbeker voor de derde keer naar Argentinië, Lionel Messi niet langer de ongekroonde GOAT.

Het palmares van Messi: WK 1x

Champions League 4x

Olympische Spelen 1x

Copa America 1x

La Liga 10x

Copa del Rey 7x

Supercopa 7x

Ligue 1 1x

Trophee des Champions 1x

FIFA WK voor Clubs 3x

UEFA Super Cup 3x

Ballon d’or 7x



Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © REUTERS

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.