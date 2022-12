ONS WK-RAPPORT. “Hij begon aan een slaapwandelmarathon”: vier Duivels gebuisd na flop in Qatar, slechts één speler haalt 7 op 10

Louis van Gaal houdt deur open voor Rode Duivels: “Ik heb er al over nagedacht. (lacht) Jullie moeten Truus overtuigen”

Op de Nederlandse persconferentie kreeg Louis van Gaal vandaag de vraag of hij kandidaat is om de gisteren opgestapte Roberto Martínez als bondscoach van de Rode Duivels op te volgen. LVG was opnieuw zijn ironische zelve, maar flirtte toch openlijk. “België is een mooi land met hele vriendelijke mensen. Knokke is zelfs een mooi strandpaleis. (lacht) Ik heb er al over nagedacht.”

16:49