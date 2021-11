ONS RAPPORT. Slechts twee Duivels goed voor 7, (waaronder dé patron), één speler gebuisd na “schimmige match”

Rode Duivels VIDEO. “Dit kon veel beter”: debuteren­de Arthur Theate (21) legt uit wat er fout liep bij tegentref­fer

Arthur Theate (21) - new kid on the block in Wales. Complexloos gedebuteerd bij de Rode Duivels, maar wel in de fout bij het tegendoelpunt. “Of ik het niveau aankan? Ja.”

0:04