ONS RAPPORT. “Hij leed 28 keer balverlies. Nou...”: vier buizen, onder wie De Bruyne die niet op de afspraak was

“België verliest halve finale van Argentinië”: bekend databureau past prognose aan na eerste speelronde

Goed en slecht Belgisch nieuws van het gerenommeerde statistiekenbureau Gracenote na afloop van de eerste speelronde op het WK in Qatar. Het slechte: de Rode Duivels spelen niet langer de finale. De halve finale tegen Argentinië zou verloren gaan. Het goede: we zijn voor minstens 80% zeker dat we de achtste finale halen, waarin we Japan kloppen en vervolgens in de kwartfinale ook Portugal huiswaarts sturen.

25 november