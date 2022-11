ONS RAPPORT. “Hij leed 27 keer balverlies. Nou...”: drie buizen, onder wie De Bruyne die niet op de afspraak was

Rode Duivels KIJK. Tranen bij Mason Milian De Bruyne na verlies Rode Duivels, die massaal gesteund werden door gezin

Veel steun voor onze Rode Duivels op het WK voetbal voor de match tegen Marokko. Spelersvrouwen en ouders van onze Belgen vertoefden in het Al Thumama Stadium. In onderstaande video herkent u onder meer Mishel Gerzig, de verloofde van Thibaut Courtois. Kat Kerkhofs - let ook op de tekst ‘OneLove’ op haar T-shirt - stal de show met Ciro Mertens. Mason Milian De Bruyne, het oudste zoontje van KDB, kon z'n tranen dan weer niet bedwingen na de nederlaag.

