ONS RAPPORT. “Hij had zijn artiestenplunje aangetrokken”: drie Duivels krijgen 8 op 10, ook reïncarnatie van Fellaini en pitbull krijgen hoge score

RECONSTRUC­TIE. Hoe een bonus van 100.000 euro voor CEO Peter Bossaert de boel liet ontploffen binnen de voetbal­bond

CEO Peter Bossaert is ontslagen. Bondsvoorzitter Paul Van den Bulck verdacht Bossaert ervan dat hij z’n variabele bonus van 100.000 euro bruto quasi automatisch laat uitbetalen. Hieronder leest u hoe de spanningen binnen de bond de voorbije maanden maar bleven oplopen, tot de bom barstte. Van Roberto Martínez over het bondsgebouw in Tubize tot het dramatische niveau van de videoref: in de wondere wereld van het Belgisch voetbal heeft alles verband met mekaar.