ONS RAPPORT. Gênante avond voor Rode Duivels vertaalt zich ook naar de punten: liefst vijf onvoldoendes, waarvan één 3 op 10

Rode Duivels Geen Duivel stond dit seizoen meer minuten op het veld dan Courtois, enkel Vanaken komt in de buurt

Wat rust voor Thibaut Courtois zal ongetwijfeld welkom zijn na een slopend seizoen. Alle clubcompetities en interlands opgeteld telt hij dit seizoen van alle Rode Duivels het meeste speelminuten: 5.220. Hans Vanaken stond nog een wedstrijd meer op het veld, maar heeft iets minder speelminuten (4.860) achter zijn naam. Opmerkelijk is dat de top 5 van de internationals met meeste speelminuten twee spelers van Club Brugge omvat, behalve Vanaken ook nog Mignolet – met Charles De Ketelaere die als 6de (4.451 minuten in 55 wedstrijden) net buiten de top 5 valt. Als Vanaken nog alle vier interlands in de Nations League volledig speelt – wat de bondscoach weliswaar niet van plan is – zou hij het aantal speelminuten van Courtois nog kunnen bijbenen.

31 mei