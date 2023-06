ONS RAPPORT. Eén grote uitblinker, maar ook Duivel die alweer niet overtuigde: "Wanneer benut hij zijn volledig potentieel?”

Marc Degryse kijkt gematigd positief naar toekomst Rode Duivels: “We hebben een jaar de tijd om de machine af te stellen”

Hoe denkt analist Marc Degryse over de match van de Rode Duivels tegen Oostenrijk? Zijn er stappen gezet? En wat zijn de pijnpunten? “Martínez beschikte over spelers die allemaal bij Europese topclubs speelden - zij waren de druk gewend en wisten wat winnen inhield. Dat is nu toch anders. Nu hebben we te maken met een proces dat zal gebeuren met vallen en opstaan”