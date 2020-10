ONS RAPPORT. Eén absolute uitblinker, twee Duivels flirten met de buis

Vele afzeggin­gen uitzonder­lijk Belgisch gegeven: andere Europese toplanden quasi wél op volle sterkte

14 oktober Hopelijk toch met Lukaku, maar zeker zonder De Bruyne. En Mertens die er ondanks zijn exit uit quarantaine niet zal bijzijn in IJsland. De lijst der afwezige Duivels is stilaan wel erg lang. Arme Roberto Martínez? Ja, in vergelijking met de andere Europese toplanden. Zij kunnen de gekwetsten makkelijk op een hand tellen. Beter nu dan komende zomer, moet de bondscoach denken.