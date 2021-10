ONS RAPPORT. Drie Duivels onderscheiden zich van de rest, één speler haalt onvoldoende

Voetbal Roberto Martinez FI­FA-ge­zicht van een campagne voor meer aandacht voor mentaal welzijn in de sport

23 september Wereldvoetbalbond FIFA vraagt in een campagne aandacht voor psychische aandoeningen in de sport en moedigt zij die daaronder lijden aan om hulp te zoeken. “Als ze het gesprek willen aangaan, kan dat wellicht levens redden”, zegt Fifa-voorzitter Gianni Infantino over de campagne. Een van de uithangborden van de campagne is onze bondscoach Roberto Martínez.