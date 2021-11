ONS RAPPORT. De beste Rode Duivel en drie anderen krijgen een zeven, voor het overige veel zesjes

Rode Duivels LIVE. Rode Duivels met meer dan 100 caps laten voetafdruk­ken vereeuwi­gen - Martínez: “Zien hoelang Eden het volhoudt. We gaan traag met hem”

Mits winst tegen Estland beuken de Rode Duivels de poorten open naar het WK van Qatar, in de winter van 2022. Voor de vijfde opeenvolgende keer zal België dan present tekenen op een groot toernooi. Een dag voor de match in het Koning Boudewijnstadion spraken Kevin De Bruyne en bondscoach Roberto Martínez met de pers. De bondscoach liet al weten dat Benteke morgen start diep in de spits. Om 19u15 volgt een laatste training.

12 november