Ondanks lastige tegenstanders: Rode Duivels volgens databureau nog steeds op één na grootste kanshebber op EK-winst

Rode Duivels De Bruyne en Witsel staan er ondanks blessures, nu Eden Hazard nog: “De volgende stap is een assist of een goal”

22 juni Aquí estamos, Sevilla. Tegen wie de Rode Duivels er zullen spelen, dat weten we nog niet. Wel dat De Bruyne en Witsel er zullen staan. Maar Eden? “De volgende stap is een assist of een goal.”