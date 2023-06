Ondanks duidelijk standpunt van Chelsea en interesse Al-Hilal wil Lukaku alleen naar Inter

KIJK. Lukaku op training bij de Rode Duivels

De Amerikaanse Chelsea-eigenaar Todd Boehly is een tiental dagen geleden gespot in het bijzijn van Fahad bin Nafel, baas van Al-Hilal, een steenrijke club in Saoedi-Arabië. Een gesprek dat naar verluidt over business ging, niet over voetbal. Maar als er ergens snel geld te rapen valt...