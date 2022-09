Ondanks alweer geweldige De Bruyne hebben Rode Duivels nog nodige moeite met Wales, Martínez krijgt rood

Rode DuivelsZijn staande ovatie in blessuretijd was er één die kon tellen. Geweldig maar ook beangstigend hoe deze Duivels afhankelijk zijn geworden van Kevin De Bruyne. Met twee geniale ingevingen zorgde hij voor de 2-0 bij de pauze, waarna de defensie opnieuw begaf en het na de 2-1 nog lastig werd. De Final Four in de Nations League blijft een verre droom. Zondag moet er met drie goals verschil gewonnen worden in Amsterdam, nadat Nederland met 0-2 won in Polen. Mission impossible.

Een statusupdate van de Rode Duivels na de laatste thuismatch voor de start van het WK? Nog altijd dezelfde als die van na het EK vorig jaar. Aanvallend kleurt veel groen, verdedigend veel rood. Kwetsbaar achterin. Net na de pauze mocht Johnson al te makkelijk een voorzet trappen op rechts, in het centrum werd Debast in de lucht afgetroefd door de twee koppen grotere Moore. Een smet op het verder degelijke debuut van de verdediger van Anderlecht, door Martínez verrassend opgeroepen én meteen in de basis gedropt. Iets waar pakweg De Ketelaere nog niet van mocht proeven. Het scheelt natuurlijk dat de bondscoach ook na vanavond nog zoekende is, wie er naast Alderweireld en Vertonghen (ja toch?) centraal ‘depanneert’, zoals dat stilaan moet heten. Nederland - België, met Dendoncker dan waarschijnlijk in de basis, wordt sowieso een belangrijke test.

Een doelpunt dat het aanschijn van de match veel te hard deed kantelen. Al moet je het ook Wales nageven, dat ze zich opnieuw in de wedstrijd speelden. Geen toeval, dat we in 17 matchen nog maar 7 keer konden winnen van de Welshmen. Want bij de rust konden de Rode Duivels, zonder recordschutter Lukaku, bij wijze van spreken met vlag en wimpel richting Qatar vertrekken. 2-0, terwijl dat ook makkelijk nog veel meer kon zijn. Met één man als de grote uitblinker. Niet verwonderlijk luistert zijn naam naar die van Kevin De Bruyne. Met een heerlijk listig schot scoorde hij nog voor het kwartier, in minuut 37 schotelde hij met een van zijn heerlijk karakteristieke assists Batshuayi de 2-0 voor. En dan had KDB er nog twee kunnen maken. Een andere uithaal stierf op de paal. Kunnen we deze De Bruyne niet in een met goud omrandde vershoudfolie inwikkelen om die pas uit te pakken halfweg november in Qatar? Weinig waarschijnlijk dat Pep dat een goed idee vindt.

Rood Martínez

Maar na de 2-1 vervielen de Duivels in middelmatigheid en viel het gebrek aan matchritme van enkele jongens op. Niet in het minst die van Eden Hazard. Net als Tielemans en Batshuayi naar de kant gehaald. Maar ook vervangers Mertens, Trossard of Openda kregen de bevrijdende derde goal niet meer bij elkaar gespeeld. Een vermeende fout op De Bruyne werd na een VAR-interventie dan toch niet bestraft met een penalty. En zo bleef Wales in de hoofden kruipen. Roberto Martínez kreeg zelfs nog rood omdat hij de bal te lang bij zich hield, het schetste quasi alles. Koren op de molen van de non-believers, wat zeker in deze uitwuifmatch niet had gehoeven.

