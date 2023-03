“Onana wordt een sleutelpion. Hij coacht, brengt présence en energie”: onze huisanalist Marc Degryse ziet nog werk, maar ook een frisse wind

Ervaring van de Mannschaft erbij? Oud-assistent van Löw in beeld als extra assistent voor Tedesco

Op zoek naar versterking voor zijn staf is bondscoach Domenico Tedesco (37) uitgekomen bij een oude bekende. Thomas Schneider (50) is nadrukkelijk in beeld om assistent bij de Rode Duivels te worden, zo valt te horen in bondskringen.