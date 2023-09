Ocean’s Eleven waren beter dan Tedesco’s Eleven: net als in juni bleef iedereen ook in Bakoe op zijn honger zitten

170 miljoen waard (en straks méér): de nieuwe generatie Rode Duivels is gegeerd door de Europese (sub)top

December was het einde van een tijdperk voor de Rode Duivels. De WK-exit was pijnlijk. De oude en nooit gouden generatie haakte af. Maar kijk: negen maanden later gooit de Europese top met miljoenen naar de nieuwe lichting Belgisch talent. Jérémy Doku, Loïs Openda en Roméo Lavia zijn samen 170 miljoen waard. Wie wordt de volgende dure vogel?