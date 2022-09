Nu ook helemaal officieel: de nieuwe witte uitshirts van de Duivels, waarmee ze zondag al Nederland bekampen

Bekijk ook. Dit zijn de nieuwe ‘thuisshirts’

Krijgt u het er al warm van? De nieuwe ‘vlammenshirts’ van de Rode Duivels en Red Flames zijn officieel voorgesteld door de voetbalbond. De première is voor donderdag tegen Wales. Overwegend rood met gele en zwarte details. En vooral: vlammen op de mouwen. De gloednieuwe shirts lekten eerder al uit op sociale media en nu showde ook de voetbalbond ze voor het eerst. Met onder anderen Kevin De Bruyne, Thomas Meunier en Tessa Wullaert als modellen. Uniek zijn ze in elk geval. Alle nationale ploegen zullen er straks mee spelen. “Het is een beetje speciaal. Maar in het echt is het altijd anders dan op foto”, lachte Dodi Lukebakio. Youri Tielemans knipoogde: “Over smaak kan je discussiëren. Ik ga me daar niet in mengen. Als we goed presteren, gaan we zeggen dat het een mooi shirt is.” Voor wie graag een exemplaar koopt van het Adidas-tenue: ze zijn beschikbaar op de webshop van de voetbalbond. Een officieel wedstrijdshirt voor een volwassene kost 139,99 euro zonder bedrukking en 164,98 euro mét, een replica kost minstens 89,99 euro.