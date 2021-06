Nu ook helemaal klaar: Duivels poseren voor hun officiële EK-ploegfoto

Rode Duivels Lukaku laat alleen na een tweede goal te maken: “Ik heb toch goed gekopt hé?”

6 juni “Het enige waar hij nog wat aan hoeft te werken, is zijn kopspel. Lukaku heeft alles, behalve dat.” Woorden van Emile Mpenza eerder deze week in Het Laatste Nieuws. Profetische woorden: Lukaku speelde een beresterke match, scoorde zijn 60ste interlandgoal maar liet na op knappe voorzet van de ingevallen Vanaken met het hoofd de 2-0 te maken. Lukaku (lachje): “Ik heb goed gekopt hé? Maar het was een goeie reflex van de keeper. Daar ga ik me niet druk in maken. Ik heb gedaan wat moest voor de ploeg. Dit bezorgt een prima gevoel. Nu komt het er louter op aan nog wat scherper te worden en de andere spelers 100% te krijgen (lees: Eden, Kevin en Axel, nvdr). Dan kan er veel.”