“Nooit was een Duivel zo een engel”: onze chef voetbal zwaait ‘Hazardinho’ uit

Gracieuzer en begaafder dan Eden Hazard hebben we in België geen voetballer gekend. Onze chef voetbal Niels Poissonnier zwaait ‘Hazardinho’ uit als Rode Duivel en heeft nog een speciaal verzoek. “Kunnen we nog één keer met z’n allen naar de Heizel om Eden uit te zwaaien? Werkelijk alles zou beter zijn dan hoe het nu is gegaan.”