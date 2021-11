Nog twee Rode Duivels testen positief: Thorgan Hazard en Koen Casteels moeten in quarantaine

Zowel Hazard als Casteels is onmiddellijk in isolatie gegaan. Hazard ontbreekt zeker in de Champions League-wedstrijd van woensdagavond (21u) bij Sporting Lissabon, Casteels mist de CL-match tegen Sevilla. Na de afgelopen interlandbreak testte ook Kevin De Bruyne al positief.

Volledig scherm Thorgan Hazard © Photo News

Hazard speelde afgelopen weekend nog negentig minuten mee in de competitiematch van Dortmund tegen VfB Stuttgart (2-1-winst), maar nu zullen de Borussen hem dus een poos moeten missen. “De aanvaller is meteen in isolatie gegaan”, meldt Dortmund. “Hij had noch vandaag, noch zondag contact met andere leden van het team. BVB wenst Thorgan een zo spoedig mogelijk herstel.”

Volgens Dortmund zijn alle spelers en de omkadering van de ploeg “voor de volle 100 procent gevaccineerd of genezen van het virus”. Het oordeelt dan ook dat momenteel “verdere quarantainemaatregelen niet noodzakelijk zijn”. Naast Hazard ontbreken woensdag ook Erling Haaland en Giovanni Reyna in Lissabon. Mats Hummels is geschorst.

Volledig scherm © EPA

Casteels stond bij Wolfsburg tussen de palen in de uitmatch tegen Arminia Bielefeld. Die wedstrijd eindigde op een 2-2-gelijkspel.

Eerder bleek ook Kevin De Bruyne al besmet - de middenvelder miste daardoor afgelopen weekend al de competitiematch tegen Everton. Zij die met hem kleedkamer, vliegtuig en lunchtafel deelden, kregen een bericht.

