Nog geen nieuwe club, maar wel gespot in Spanje: Eden Hazard trekt met gezin naar Vigo

Een supporter herkende hem en ging met hem op de foto. Hazard (32) houdt zich momenteel op zijn eentje fit. Hij denkt nog altijd na over zijn toekomst. Sinds hij zijn contract liet ontbinden bij Real, heeft hij nog geen enkele aanbieding gekregen die concreet genoeg is. Of die hem aanstaat. Enkele makelaars hebben hem wel gecontacteerd - een die hem voorhield dat hij hem wel bij Inter Miami zou kunnen stallen.

Bij Celta, de club uit Vigo, is hij geen optie.

Tijdens en na België-Oostenrijk op 17 juni (1-1) nam een clubloze Eden Hazard afscheid van de fans van de Rode Duivels. Bij een ultiem ererondje na de match kwam het nog één keer tot een uitbarsting: “Waar is dat feestje?” Over zijn toekomst kon Hazard, die onlangs z’n contract bij Real Madrid ontbond, voor onze micro ook toen nog niet veel kwijt: “We zullen zien, ik weet het nog niet.”

Na het WK in Qatar maakte Eden bekend het internationale voetbal vaarwel te zeggen. In het Belgische shirt was hij goed voor 126 caps, 33 goals en 36 assists. In een BMW cabrio werd Hazard binnengereden tijdens de rust, om een rondje langs het veld in het Koning Boudewijnstadion te maken. Applaus en veel liefde waren zijn deel. De eerste helft volgde Hazard naast zijn oudste zoon Yannis de match in de eretribune.

KIJK. Eden Hazard maakt voor de match zijn intrede in Koning Boudewijn

Na de match verscheen Hazard nog een laatste keer op het veld. Samen met drie van zijn vijf zoons (de vierde jongen was een vriendje) wandelde hij door een erehaag naar een boeket bloemen dat Romelu Lukaku voor hem klaar hield. Op een spandoek de enige passende woorden: “Merci, Eden.”

De hamvraag: waar voetbalt Eden volgend seizoen? Of hangt hij de schoenen aan de haak, nadat zijn nog één jaar lopende contract bij Real Madrid vroegtijdig beëindigd werd. Hazard stelde het antwoord nog niet te weten. “Ik ga na de voorbije drie moeilijke jaren bij Real Madrid nu uitgebreid vakantie nemen en genieten met mijn kinderen. De toekomst, dat zullen we wel zien, ik weet het nog niet. Ik moet er nog over nadenken. Het kan zijn dat ik stop, het kan ook zijn van niet. Fysiek ben ik zeker nog in staat om verder te doen.”

Over zijn afscheid zei hij nog dit: “Ik onthoud de mooie momenten van veertien jaar bij de Rode Duivels. Que du bonheur, alleen maar geluk. Ik wens mijn opvolgers veel succes. Ik heb alvast genoten van deze avond vol emoties. Alleen de drie punten ontbraken.”

De huldiging in BMW cabrio tijdens de pauze:

