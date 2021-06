Nog geen De Bruyne op groepstraining bij Duivels, De Bilde: “Een domper”

Rode Duivels IJskonijn Leander Dendoncker over het vervangen van Witsel, tactiek van Martínez en kritiek: “Ik lees wat er geschreven wordt, maar dat laat me koud”

20:11 Hij voelt geen druk en de kritiek van buitenaf? “Die laat me koud.” Leander Dendoncker (26) being Leander Dendoncker - cold as ice. “Axel is Axel, ik ben ik.”