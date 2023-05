Nog een Rode Duivel bij AC Milan? Loïs Openda staat bovenaan het lijstje bij Rossoneri

KIJK. Openda scoorde begin deze maand tegen Marseille en bezorgde z’n team zo de tweede plaats

Volgens het Italiaanse La Gazzetta dello Sport heeft AC Milan zijn zinnen gezet op ‘il ragazzo con i calzettoni abbassati’. ‘De man met de kousen naar beneden’ is bezig aan een topseizoen bovenaan de Franse Ligue 1 en kwam zo de jongste tijd op de radar van de Italiaanse topclub. In Milaan gaat men ervan uit dat Openda zo’n 25 miljoen euro moet kosten - tweeënhalf keer zoveel als de som die Lens vorige zomer aan Club Brugge overmaakte.

Het zou niet verbazen mocht Milan de eerste contacten met Openda reeds gelegd hebben. Dat was ook ruimschoots op tijd het geval met De Ketelaere, wiens transfer uiteindelijk lang heeft aangesleept, en ook met Noa Lang, die dik één jaar geleden met zijn entourage naar Lombardije afzakte voor een verkennend gesprek.

Alleen: Milan kan pas over tien dagen een beslissing nemen in het dossier - pas dan weten de Rossoneri of ze volgend seizoen al dan niet in de Champions League zullen spelen. De transferpolitiek van Milan zal immers flink beïnvloed worden door al dan niet deelname aan het kampioenenbal - indien het straks Europa League-voetbal wordt, lijkt een bedrag van 25 miljoen euro na onder meer de mislukte transfer van De Ketelaere vorige zomer uit den boze.

Als Milan straks beslist om vol voor Openda te gaan, dan kan hij zomaar de volgende Belg worden bij de Serie A-club. De Rode Duivel staat naar eigen zeggen open voor een vertrek - ondanks het topseizoen van Lens wordt het sowieso moeilijk voor Les Sang et Or. Lens mag zelf dan wel naar de Champions League, gezien het seizoen van Openda lijkt een verlengd verblijf uitgesloten. Eerder werd duidelijk dat het Engelse Arsenal de speler in kwestie volgt. En wellicht zijn The Gunners niet de enigen.

Niet alleen op het veld maakt Openda snelheid, ook zijn carrière zit enorm in de lift. Vorig seizoen nog bij Nederlands middenmotor Vitesse Arnhem, één seizoen later een enorm gegeerde nummer 9 in Europa. Een snelduivel met rendement - dit seizoen lukte de Luikenaar maar liefst 19 doelpunten. In oktober lukte Openda een loepzuivere hattrick tegen Toulouse (3-0). Begin 2023 was-ie met een doelpunt en een assist beslissend in de zege tegen PSG. Na een droogte van elf wedstrijden pakte de aanvaller tegen Clermont Foot ook nog eens uit met de snelste hattrick ooit in het Franse voetbal: drie goals in 4,5 minuten. Voldoende voor Milan om Openda als toptarget naar voor te schuiven.

