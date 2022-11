“Noch Hazard, noch De Bruyne toonde leiderschap” en “het einde van een generatie”: buitenlandse pers niet mals voor Rode Duivels

De Rode Duivels leden vandaag een ontluisterende nederlaag tegen Marokko. Daar werd uiteraard ook in de buitenlandse pers gretig over geschreven. Vooral sterspelers Eden Hazard en Kevin De Bruyne moeten het ontgelden. “Hazard is een schim van zichzelf” en “De Bruyne is niet dezelfde speler als bij Manchester City”, klinkt het onder meer. Een overzicht.

KIJK. Jan Mulder en Marc Degryse over de nederlaag van de Rode Duivels

We beginnen ons rondje in Spanje, waar Marca als Madrileense krant natuurlijk vooral op Eden Hazard focuste. “Hazard is niet langer de beslissende speler die we ons allemaal herinneren. Eden zegt dat hij bij de Rode Duivels de goeie omgeving vindt om weer aan de oppervlakte te komen, maar wij zien gewoon dezelfde versie als bij Real Madrid. Hij beleefde opnieuw meer pijn dan glorie. Een nieuwe trein die hij mist, ondanks het blijvende vertrouwen van Roberto Martínez.” Ook Kevin De Bruyne moest het ontgelden: “Hij was onzichtbaar - dit is niet dezelfde speler als bij Manchester City. “Noch Hazard, noch De Bruyne toonde het leiderschap dat de ploeg nodig had.”

Die andere Madrileense Krant, AS, moest voor het eerst in tijden een slechte beoordeling van Thibaut Courtois neerschrijven. “Hij kwam goed weg bij de afgekeurde goal, maar hij herhaalde zijn fout in de tweede helft. Een echte flater, zoals we die niet vaak van hem zien. Ook De Bruyne en Hazard waren onzichtbaar. België verloor zo na acht opeenvolgende zeges een wedstrijd in de groepsfase van een WK. Het einde van een generatie.”

Mundo Deportivo zag dan weer een collectieve wanprestatie. “Marokko won niet alleen, het was vooral de manier waarop. Hoe onherkenbaar was dit België in vergelijking met die sensationele prestaties op het vorige WK? In de eerste helft waren de Rode Duivels iets beter dan tegen Canada, maar in de tweede helft werden ze gewoon overklast. Roberto Martínez beleeft zijn slechtste moment als bondscoach van België.”

Ook in Engeland ging de nederlaag van de Rode Duivels over de tongen. “Van België werd ook dit jaar verwacht dat ze een impact zouden hebben in het toernooi, maar ze zullen snel moeten verbeteren”, weet The Daily Mail. “Ze waren al slecht tegen Canada en speelden ook nu redelijk vreselijk. Kevin De Bruyne leek zich te ergeren aan de acties van zijn medespelers. Deze gouden generatie is duidelijk van zijn glans aan het verliezen. Het team lijkt het geloof en de cohesie van voorheen te missen. Eden Hazard is een schim van zichzelf. Het is triest om te zien hoe diep hij gevallen is. België is duidelijk een ploeg in verval.”

Ook The Sun was niet mals: “Aan de vierdaagse van Thibaut Courtois als WK-held kwam vandaag een einde. Zijn flater in de tweede helft luidde een vernederende nederlaag voor zijn ploeg in. België was niet op de afspraak en werd genekt door zijn eigen slordigheden. Ze overtuigden al niet tegen Canada, maar zagen er tegen Marokko nog wankeler uit. Eden Hazard en Kevin De Bruyne zijn toch spelers met veel kwaliteiten? Zij moeten echt veel beter doen.”

Eindigen doen we in Italië, met de roze sportkrant La Gazzetta dello Sport. “Tegen Canada bleek al dat België ver verwijderd is van de vorm van in 2018. Daar kwam nu ook de bevestiging van - Marokko won verdiend, België was op geen enkel moment gevaarlijk. Het dompelt Martínez en zijn ploeg onder in een crisis - tegen Kroatië zal de oefenmeester wijzigingen moeten doorvoeren. Terwijl Onana leven bracht op het middenveld, maakte Witsel er een boeltje van.”

