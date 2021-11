Nieuwkomers bij de Rode Duivels moeten nog steeds een liedje zingen: “Je moet je een halve minuut belachelijk maken”

Als jonge speler in een groep gegooid worden die al jaren samenspeelt, dat moet niet evident zijn. “Maar dat verloopt eigenlijk heel gemakkelijk”, aldus Hans Vanaken. “Toen ik er drie jaar geleden voor het eerst bij was, vroeg ik mij af of ze mij zouden kennen. Je weet nooit of en hoe ze de Belgische competitie volgen in het buitenland. Maar uiteindelijk zijn het allemaal normale jongens, het is geen probleem om je te integreren.”