Nieuwkomer Vanzeir heeft er zin in: “Zal er alles aan doen om me te laten zien aan de bondscoach”

Rode DuivelsDante Vanzeir (23) meldde zich vandaag voor het eerst als Rode Duivel in Tubeke. De spits van 1A-revelatie Union is naar eigen zeggen “realistisch”, maar “ook ambitieus”: “Nu ik hier ben, wil ik ook een tikkeltje meer.”

“Het voelt een beetje als een eerste schooldag”, vertelde Dante Vanzeir op z'n allereerste persconferentie als Rode Duivel. “Ik ben trots dat ik hier ben en heb veel zin om eraan te beginnen. Met welke ambitie ik hier ben? Goh, ik ben altijd realistisch - ik verwacht en hoop niet té veel. Ik ben hier vooral om me te amuseren en de jongens te leren kennen. Maar ik ben ook ambitieus: nu ik hier ben, wil ik ook een tikkeltje meer. Ik zal er alles aan doen om me te laten zien aan de bondscoach.” Vanzeir gaf aan nog niet uitgebreid gepraat te hebben met Roberto Martínez. “Maar ik heb hem wel net gezien in de gang, hij heeft me op mijn gemak gesteld. We zullen de komende dagen wel een goed gesprek hebben.”

Droom die uitkomt

Bij Union vormt Vanzeir een gevaarlijk spitsenduo met maatje Deniz Undav. Met wie ziet hij zichzelf het best samenspelen bij de nationale ploeg? “Dat is nu moeilijk te zeggen", aldus Vanzeir. “Op basis van de profielen denk ik aan grote, sterke spitsen zoals Lukaku of Benteke. Of ik het jammer vind dat Lukaku er niet bij is? Natuurlijk. Ik zou veel van hem kunnen leren, maar er zijn nog spitsen met veel kwaliteiten.”

Het is het voorbije jaar bijzonder snel gegaan voor Vanzeir. Vorig seizoen was-ie nog de uitblinker in 1B, de afgelopen maanden ontbolsterde hij verder in de hoogste klasse en nu zit hij voor het eerst bij de Rode Duivels. “Dit is waar je als jonge gast van droomt. De eerste keer dat ik genoemd werd als Rode Duivel, gaf een heel speciaal gevoel. Nu ben ik er ook écht bij, het is een droom die uitkomt.”

Volledig scherm Dante Vanzeir. © Photo News