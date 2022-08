Nieuwe truitjes Rode Duivels worden beenhard getackled: “Hiermee winnen we het WK Marginaliteit”

Rode Duivels Martínez wil pas ná het WK over zijn toekomst praten: “In internatio­naal voetbal ga je van het ene groot toernooi naar het andere. Daar is niks vreemds aan”

Roberto Martínez blijft ook na de 0-1 in Polen bij het oordeel dat zijn toekomst bij de Rode Duivels best pas na het WK uitgeklaard wordt. “Voor mij is dat de juiste timing. In internationaal voetbal ga je van groot toernooi naar groot toernooi”, aldus de bondscoach in gesprek met Gilles De Bilde.

15 juni