Nieuwe geluksbrengers? Thibaut Courtois laat namen vriendin en kinderen op schoenen borduren voor wedstrijd tegen Estland

Rode Duivels Bondscoach Roberto Martínez heeft EK-uitschake­ling nog niet verteerd: “Ontgooche­ling voor het leven”

21 augustus Ondanks een vakantie op Ibiza heeft Roberto Martínez de teleurstelling van het EK nog steeds niet verteerd. Dat vertelt hij in een interview aan VTM Nieuws. “Het was een gigantische, rauwe ontgoocheling. Ze is groter dan ze zou mogen zijn en het is er een voor het leven. Ik heb altijd het gevoel dat we die dag wat meer geluk nodig hadden. De blessures van Eden Hazard en Kevin De Bruyne waren een dubbele tegenslag.”