Nieuwe bondscoach Tedesco krijgt steun van vaste assistenten bij de Rode Duivels, nog geen uitsluitsel over Vermaelen

RODE DUIVELS Wordt Duitse ‘laptop­coach’ Domenico Tedesco (37) nieuwe bondscoach van de Rode Duivels?

De voetbalbond zit in de laatste rechte lijn in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach voor de Rode Duivels. Nadrukkelijk in beeld: Domenico Tedesco (37). Een jonge Duitser die gek is van data, vorig jaar nog de beker won met RB Leipzig en in een gelijkaardige positie zit als Roberto Martínez in 2016.