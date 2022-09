Nieuwe beloftenkapitein Aster Vranckx staat 100% achter opmerkelijke transfer naar AC Milan: “Of ik nu slaag of niet, ik zal nooit spijt hebben”

Voor het eerst sinds hij in het slot van de mercato richting Milaan trok, zet Aster Vranckx weer voet op Belgische bodem. Na een kleine maand is hij al ondergedompeld in de Italiaanse cultuur. “Milaan is een geweldige stad. Ik begrijp al best veel, maar de taal spreken is nog moeilijk. Ik volg lessen, dus nog even geduld”, zegt Vranckx met de glimlach.

Van de bank in Wolfsburg naar de Italiaanse landskampioen: Vranckx koos deze zomer voor een wel erg opmerkelijke transfer. Hier en daar werden er wenkbrauwen gefronst. Zelf ziet hij dat anders. “AC Milan is een prachtige club en die kans wilde ik grijpen. Pioli (zijn coach, red.) werkt met veel jonge spelers - een pluspunt - en garandeerde me dat ik voldoende kansen zou krijgen als ik die zelf afdwong. Het project sprak me écht aan. De nog grotere concurrentie? Logisch op dat niveau. Kijk, als ik een beslissing neem, sta ik daar voor 100 procent achter. Of ik nu slaag in Milaan of niet: ik zal nooit spijt hebben dat ik er getekend heb.”

In de Italiaanse modestad trekt Vranckx vaak op met de Amerikaan Sergiño Dest en - uiteraard - Charles De Ketelaere en de andere Belgen. “Charles ken ik het best, hij heeft me voor mijn overstap wat advies gegeven. Maar ook met de Fransen en Italianen in de ploeg kom ik goed overeen. Zlatan zie ik dan weer iets minder. Hij is nu nog geblesseerd, maar met al zijn ervaring is hij sowieso een speler waar ik veel van zal opsteken.”

Dezer dagen ligt de focus van Vranckx echter elders. Het strijden om een basisplaats bij AC Milan maakt plaats voor het aanvoerderschap bij de nationale beloften. De 19-jarige Vranckx neemt de band definitief over van Amadou Onana, die de stap naar de A-ploeg heeft gezet. “Voor mij verandert er niet veel”, stelt Vranckx. “Ik was altijd al één van de leiders in onze groep. Ik ga mezelf nu ook niet boven de andere spelers plaatsen - ik ben hun vader niet. Ik ben dus niet het type dat iedereen zijn wil zal opleggen. Ik zal mijn mening delen wanneer nodig, maar dat mogen andere jongens gerust ook doen.”

Quote Mij zal je niet horen roepen dat ik binnen de 2 jaar bij de A-ploeg moet zitten. Wees gerust, mijn tijd komt nog Aster Vranckx over de Rode Duivels

Automatismen

De beloften zagen niet alleen kapitein Onana, maar ook topschutter Loïs Openda en Zeno Debast naar de selectie van Roberto Martínez verhuizen. Leemtes die niet zomaar op te vullen zijn richting het EK van volgende zomer. “Het is jammer van de automatismen die we zullen missen in de voorbereiding”, vindt Vranckx. “Tegelijk speelt deze groep al een tijd samen en heb ik er vertrouwen in dat het goedkomt. De nieuwe jongens zullen ook gebrand zijn om zich te tonen. We hebben genoeg kwaliteit, dat is geen excuus. Amadou, Loïs en Zeno verdiénen trouwens die selectie voor de A-ploeg. Ze hebben geweldige stappen gezet bij hun club.”

En wanneer Vranckx zélf die nieuwe stap hogerop zet? “Ik wil zo snel mogelijk Rode Duivel worden, maar ik ga er geen timing op plakken. Mij zal je niet horen roepen dat ik binnen de 2 jaar bij de A-ploeg moet zitten. Wees gerust, mijn tijd komt nog.”

Eerst de aanvoerdersband dragen bij de U21, vanavond aan Den Dreef tegen Nederland - tegen onder meer Meijer, Ekkelenkamp en Zirkzee. En volgende zomer op het EK.

