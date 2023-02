Niets staat komst nieuwe bondscoach nog in de weg: Leipzig geeft Tedesco vrij (en spaart 1 miljoen uit)

KIJK. Wie is Domenico Tedesco?

Tedesco had nog een contract tot het einde van het seizoen toen Leipzig hem in september aan de deur zette. In de praktijk werd hij op non-actief gezet. Dat wilde zeggen dat de club hem nog maandelijks zijn loon zou uitbetalen, tot de overeenkomst op 30 juni ten einde zou lopen. Maar dat betekende evengoed dat Tedesco eerst een akkoord met Leipzig diende te vinden wanneer hij een potentiële nieuwe werkgever vond.

Volgens de Duitse sportkrant ‘Bild’ hebben de twee partijen een akkoord gevonden om het lopende contract kosteloos op te zeggen. Tedesco laat zo het resterende bedrag waar hij recht op had (naar verluidt zo’n 1 miljoen euro) vallen. En indien Leipzig de titel zou pakken, zal hij geen titelpremie ter waarde van 1 miljoen krijgen, zoals in z’n overeenkomst was opgenomen. Omgekeerd vraagt Leipzig de Belgische bond ook niet om een verbrekingsvergoeding te betalen. Zo winnen de drie partijen. De KBVB krijgt een vrije bondscoach, Tedesco kan meteen aan de slag, en Leipzig bespaart op de ontslagkosten van z’n ex-trainer.

Zo staat niets de ultieme handtekening van Tedesco nog in de weg.

Basisloon

Voor het grote geld zal Domenico Tedesco het bij de Rode Duivels volgens onze informatie niet moeten doen. Bij RB Leipzig verdiende hij naar verluidt vast 5 miljoen euro per seizoen. Zijn basisloon zal een stuk lager liggen dan wat Roberto Martínez verdiende (dat was zo’n 2,3 miljoen per jaar). De voetbalbond werkte vooral een contract uit waarbij resultaten op een groot toernooi ook financieel doorslaggevend zullen zijn voor de nieuwe bondscoach. In elk geval had Tedesco in clubverband een pak meer kunnen verdienen.

2024

In eerste instantie ligt er een contract tot het EK 2024 klaar voor de Duitse Italiaan. De jonge Duitser werkte voordien bij RB Leipzig, Spartak Moskou en Schalke 04. Hij vinkt bijna alle vakjes af in de vacature die de voetbalbond had uitgeschreven.

Hij is datagericht, staat voor energiek voetbal, heet een uitstekende people manager te zijn. Alleen een veelwinnaar is hij niet, met één Duitse beker op zijn palmares. Maar toch ziet de Task Force van de KBVB in zijn jeugdigheid de ideale aanvulling op de ervaring van technisch directeur Frank Vercauteren (66). Samen krijgen ze de opdracht om door te selecteren in de verouderde selectie van de Rode Duivels, en om zich meteen ook te kwalificeren voor het EK in Duitsland.