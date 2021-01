Niet Pfaff of Courtois, maar wel Michel Preud’homme is voor u de beste Belgische doelman aller tijden

Vandaag de doelman: Michel Preud’homme

U heeft Michel Preud’homme verkozen tot beste doelman aller tijden, hij haalt het dus van Jean-Marie Pfaff en Thibaut Courtois. Voor velen onder ons zal hij voor altijd de held van Orlando zijn. Philippe Albert bezorgde de Rode Duivels een 1-0 overwinning tegen Nederland op het WK in 1994, maar Michel Preud’homme won de wedstrijd. “Hij is de oppergod vandaag”, sprak wijlen Rik De Saedeleer. De Belgen sneuvelden uiteindelijk in de achtste finales tegen Duitsland, maar Michel Preud’homme werd dat toernooi wel uitgeroepen tot beste doelman van het WK. Preud’homme debuteerde op 2 mei 1979 in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Oostenrijk. Preud’homme was erbij op het EK in 1980 waar de Belgen de finale verloten tegen West-Duitsland, maar de echte numero uno werd hij pas op het WK 1990 in Italië. Zijn hoogdagen volgden vier jaar later in de Verenigde Staten. In 1995 kondigde Preud’homme zijn afscheid aan als doelman van de nationale ploeg, uiteindelijk verdedigde hij 58 keer het doel van de Rode Duivels.